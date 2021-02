Protetyka na Żoliborzu - Wysoka jakość usługi dentystycznej

Oferujemy usługę Protetyki na Żoliborzu. Jest to specjalistyczna usługa polegająca na uzupełnieniu brakującego uzębienia pacjenta. Braki uzębienia wpływają bardzo negatywnie na wadę zgryzu i inne dolegliwości, dlatego tak ważne jest aby o to zadbać. Nasza oferta skierowana jest do osób, które utraciły swoje uzębienie na wskutek chorób lub urazów mechanicznych. Uzupełnimy Twoje uzębienie, tak aby wyglądało naturalnie i estetycznie.

Zakres uzupełnień uzębienia

W naszym gabinecie dysponujemy różnego rodzaju uzupełnieniem. Między innymi są to:

Licówki porcelanowe - jest to rodzaj uzupełnienia małoinwazyjnego, możemy dostosować kolor, kształt lub odbudować długość korony zęba.

Mosty adhezyjne - stosowane do uzupełnienia utraconego zęba. Jest to metoda minimalnie inwazyjna, która nie wymaga zbyt dużego szlifowania.

Protezy ruchome - stosowane do zapewnienia tymczasowego uzębienia na okres przed zabiegami implantacyjnymi.

Uzupełnienie protetyczne - stosowane jako wkłady, które obejmują brzegi ścian zęba.



Nasz zespół specjalistów i gabinet stomatologiczny

Przychodząc do naszego gabinetu oddajesz się w ręce doświadczonych i wykwalifikowanych protetyków, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem i metodami leczenia, aby zapewnić Ci najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywanego zabiegu. Nasz gabinet przystosowany jest również do leczenia osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi stomatologicznej Protetyka Żoliborz w Warszawie.